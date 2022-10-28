В МИД Беларуси рассказали о вариантах войны Запада против России

Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич назвал существующие варианты ведения Западом войны против России.

Дипломат отметил невозможность ведения США и союзниками «горячей войны» в ее классическом понимании из-за готовности сил стратегического сдерживания в любой момент вступить в конфликт.

Поэтому Запад применяет инструменты гибридной войны против России и активно воюет руками Украины.

«Данными действиями Запад пытается добиться исключительно своих стратегических интересов, расширения зоны влияния, и хочет отодвинуть зону влияния России», — считает дипломат.

При этом, по словам Амбразевича, вариант войны возможен, аналогичные ситуации с противостояния двух держав были в Корее, Вьетнаме, Афганистане, а сейчас происходит на Украине.

Амбразевич отметил, что Беларусь могла стать «самой короткой дорогой на Россию» в случае победы в 2020 году оппозиции и создания «марионеточного правительства». Он уверен, что это был один из элементов стратегии США, который также стал причиной начала специальной военной операции.