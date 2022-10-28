Не вернула долг: подруга Жанны Эппле подала на актрису в суд

58-летняя звезда не погасила долг перед своей знакомой, теперь отвечать за это ей придется в суде.

Заслуженная артистка России и истица познакомились на одном из телепроектов. Женщины стали общаться и, когда Жанна Эппле в 2010-м году ушла от мужа и решила купить квартиру, новая подруга дала ей недостающую сумму, сообщает Космополитен.

Общая сумма долга составила 154 тысячи евро. Жанна выплачивала до 2020 года, успев погасить только треть из этой суммы - 53 тысячи евро. Знакомая звезды согласилась брать взносы в рублях: по 25-30 тысяч рублей.

А когда актриса перестала рассчитываться, подруга предложила Эппле нотариально зафиксировать остальную чать кредита в виде расписки. Звезда сериала «Марш Турецкого» сначала согласилась, однако потом выдвинула встречное предложение: побеседовать с ее знакомым.

Мужчина заявил: расписка 2010 года устарела. Одолжившая деньги россиянка, в свою очередь, обсудила этот момент со своим юристом, и решила обратиться в Тверской районный суд Москвы.

Первое заседание по этому делу запланировано на 11 ноября, сообщает МК. Речь идет о сумме размером в 204 тысячи евро.

Недавно артистка рассказала, как стала жертвой обмана. Звезда пыталась помочь своей племяннице с поступлением в театральный вуз. Потом Виктория попросила у звездной тети немалую сумму в долг - на открытие собственного дела. А потом выяснилось, что на самом деле девушка - не племянница Эппле.