Премьер-министр Армении заявил о готовности нормализовать отношения с Азербайджаном

Никол Пашинян заявил о готовности Еревана нормализовать отношения с Баку на условиях предложенных Москвой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности нормализовать отношения с Азербайджаном, на условиях, которые предложила Россия. Свои намерения Ереван готов подтвердить на трехсторонней встрече в Сочи, уточнил армянский лидер.

"Армения дала согласия работать с Азербайджаном на основе базовых принципов, предложенных Россией", - написал армянский премьер-министр в Twitter.

Никол Пашинян выразил надежду на то, что Россия поддержит его предложения.