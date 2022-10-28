Премьер-министр Армении заявил о готовности нормализовать отношения с Азербайджаном
2022-10-28 10:22
Никол Пашинян заявил о готовности Еревана нормализовать отношения с Баку на условиях предложенных Москвой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности нормализовать отношения с Азербайджаном, на условиях, которые предложила Россия. Свои намерения Ереван готов подтвердить на трехсторонней встрече в Сочи, уточнил армянский лидер.
"Армения дала согласия работать с Азербайджаном на основе базовых принципов, предложенных Россией", - написал армянский премьер-министр в Twitter.
Никол Пашинян выразил надежду на то, что Россия поддержит его предложения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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