президент Ортега связывает массовую миграцию с санкциями США

2022-10-28 10:22

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил в четверг (27 октября), что санкции, введенные Вашингтоном против его страны и союзных правительств, таких как Куба и Венесуэла, вызвали «волны иммигрантов» в Соединенные Штаты.

«Эти миграционные волны провоцируют американские лидеры с их террористической политикой, нарушители прав человека (...) закрывают возможности трудоустройства, когда они вводят санкции, как они ввели санкции против Кубы и Венесуэлы», — заявил Даниэль Ортега.

 «Продолжайте вводить санкции, и больше иммигрантов отправится в Соединенные Штаты, как бы сильно они ни хотели закрыть двери», — предупредил он, имея в виду ограничения на въезд, с которыми венесуэльцы столкнулись с конца года в середине октября. 

По данным Таможенно-пограничной службы США, в период с января по август этого года более 100 000 никарагуанцев нелегально мигрировали в Соединенные Штаты.

Опубликовано: Тарас Медведев