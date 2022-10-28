Работники аэропорта Франкфурта обнаружили труп в самолете из Тегерана
2022-10-28 10:30
В нише шасси самолета, следовавшего из Ирана в аэропорту Франкфурта, был найден мертвый мужчина., сообщает Немецкое агентство печати в пятницу, 28 октября.
По словам представителя полиции, сотрудники обнаружили тело в четверг во время ремонтных работ.
Как сообщает "Bild", самолет Lufthansa вылетел из Тегерана рано утром в четверг. По словам представителя полиции, он приземлился во Франкфурте в 5 утра. Согласно расписанию, прямой перелет по этому маршруту занимает пять с половиной часов.
Другие детали, такие как личность мужчины и причины смерти, изначально были неясны. Рейс Lufthansa Тегеран-Франкфурт на утро пятницы был отменен согласно плану полета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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