Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта

По мнению молдавских властей, российская корпорация «Газпром» нарушает условия контракта, подписанного в 2021 году с компанией «Молдовагаз», необоснованно сокращая поставки природного газа в республику.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в ходе своего интервью телеканалу TV8. Как сообщил чиновник, молдавские власти намерены подать против российского газового монополиста судебный иск в арбитраж. При этом Спыну подчеркнул, что Кишинев заинтересован в продолжении сотрудничества с «Газпромом».

В настоящее время суточные потребности Молдавии в природном газе составляют около 8 миллионов кубометров в сутки, однако «Газпром» сократил суточный объем поставок примерно на 30% — до 5,7 млн. кубометров. Представители российского газового монополиста мотивировали это техническими сложностями, обусловленными ограничением транзита по украинской территории.