30 лет спустя: какую роль в карьере музыканта Стинга сыграла его жена Труди

Артист не скрывает, что жена для него олицетворяет весь мир. Они поженились в восьмидесятых, а обвенчались в девяностых по просьбе своих детей.

Стинг - один из тех музыкантов, которые вызывают неподдельный интерес и уважение. Концерты артиста собирают полные залы. В личном плане у звезды тоже все отлично.

Вместе со своей женой Труди Стинг прошел много разных испытаний. И даже после трех десятков лет совместной жизни они смотрят друг на друга, как в первый раз. Они считаются одной из крепких пар международного шоу-бизнеса.

До встречи со своей избранницей Стинг не раз влюблялся, страдал от любви. До Труди Стайлер уже был в браке, но сумел понять, что она - его настоящая любовь.

Труди было нелегко ответить на чувство звезды: ее считали разлучницей, тем более, что с бывшей Стинга они были коллеги, обе работали театральными актрисами.

Но в итоге Стинг и Труди поженились. Благодаря жене, музыкант сумел избавиться от вредных привычек, стал беспокоиться о своем здоровье. У пары родилось трое детей.

Стинг сегодня не скрывает: жена для него - все. Тот человек, который для него - весь мир. Хотя поженились они в восьмидесятых, но обвенчались в девяностых - по просьбе своих детей.