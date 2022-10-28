Байден сомневается в искренности слов Путина о неприменении ядерного оружия
2022-10-28 10:59
Президент США выразил сомнения в том, что слова лидера России Владимира Путине о неприменении ядерного оружия искренние.
Президент США Джо Байден сомневается в искренности слов российского лидера Владимира Путина о неприменении ядерного оружия, сообщает телеканал News Nation.
"Если Путин не собирается применять ядерное оружие, почему он постоянно говорит о нем? Это очень опасная позиция", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала.
В последний раз президент Российской Федерации говорил о применении ядерного оружия 27 октября в ходе выступления на заседании "Валдайского клуба.
Опубликовано: Максим Алексеев
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