Байден сомневается в искренности слов Путина о неприменении ядерного оружия

Президент США выразил сомнения в том, что слова лидера России Владимира Путине о неприменении ядерного оружия искренние.

Президент США Джо Байден сомневается в искренности слов российского лидера Владимира Путина о неприменении ядерного оружия, сообщает телеканал News Nation.

"Если Путин не собирается применять ядерное оружие, почему он постоянно говорит о нем? Это очень опасная позиция", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала.

В последний раз президент Российской Федерации говорил о применении ядерного оружия 27 октября в ходе выступления на заседании "Валдайского клуба.