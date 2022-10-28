МИД Узбекистана отверг причастность страны к сборке иранских дронов для армии России
Внешнеполитическое ведомство Уззбекистана опровергло сотрудничество Ташкента и Тегерана в сборке дронов в интересах Москвы.
МИД Узбекистана отверг причастность страны к сборке иранских дронов для армии России. Внешнеполитическое ведомство страны обратилось к властям Украины повлиять на местные средства массовой информации, распространяющих подобные слухи.
"Информация о сборке иранских доронов в Узбекистане ложь. Мы не сотрудничаем с Ираном в военно-технической сфере", - сказали в ведомстве.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью с экс-акционером ЮКОСА Леонидом Невзлиным заявил, что сборка иранских дронов осуществляется в Иране и Азербайджане.
Опубликовано: Максим Алексеев
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