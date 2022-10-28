МИД Узбекистана отверг причастность страны к сборке иранских дронов для армии России

2022-10-28 11:20

Внешнеполитическое ведомство Уззбекистана опровергло сотрудничество Ташкента и Тегерана в сборке дронов в интересах Москвы.

МИД Узбекистана отверг причастность страны к сборке иранских дронов для армии России. Внешнеполитическое ведомство страны обратилось к властям Украины повлиять на местные средства массовой информации, распространяющих подобные слухи.

"Информация о сборке иранских доронов в Узбекистане ложь. Мы не сотрудничаем с Ираном в военно-технической сфере", - сказали в ведомстве.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью с экс-акционером ЮКОСА Леонидом Невзлиным заявил, что сборка иранских дронов осуществляется в Иране и Азербайджане.

Опубликовано: Максим Алексеев