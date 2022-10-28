Муза Фредди Меркьюри: хотя Мэри Остин не стала женой музыканта, любовь к ней он пронес через всю свою жизнь

Позже она призналась, что ей потребовалась свыше трех лет, чтобы по-настоящему полюбить будущую звезду.

Как говорил сам певец, Мэри была его лучшим другом. Она не стала его женой, но была музой и настоящей любовью.

Хотя поддерживается идея, что Фредди имел нетрадиционную ориентацию, именно Мэри оставила в его душе неизгладимый след, именно ей он завещал большую часть своего состояния.

Он долго добивался Мэри, был настойчив. А Мэри понадобилось свыше 3 лет, чтобы по-настоящему влюбиться во Фредди. Поначалу они жили, как все молодые пары, однако с приходом известности все начало меняться.

Фредди сделал Мэри предложение, подарив кольцо в "матрешке" из коробок. Она сказала "да". Но почему они не поженились?

Он признался ей в бисексуальности, и они стали отдаляться друг от друга, потом и вовсе расстались. Но Фредди купил Мэри квартиру рядом со своей, чтобы та всегда была рядом. И до самого конца говорил, что она лучшее, что с ним было в жизни.

Сегодня Мэри живет одна: с мужем, от которого женщина родила двоих сыновей, она развелась. Нет сомнения, что Фредди она помнит до сих пор...