Квентин Тарантино ответил Канье Уэсту, утверждающему, что он украл его идею для фильма "Джанго освобожденный"

Режиссер появился на шоу Jimmy Kimmel Live! в четверг вечером, где ответил на заявления Канье Уэста, о том, что он и Джейми Фокс украли его идею для фильма "Джанго освобожденный".

В интервью Пирсу Моргану на этой неделе Йе сказал, что он предложил Тарантино идею, похожую на сюжет "Джанго освобожденного", во время мозгового штурма музыкального видео на его песню 2005 года "Gold Digger" с участием Фокса. Хотя в клипе на песню "Gold Digger", который в итоге был выпущен, нет ничего общего с "Джанго", рэпер все равно утверждает, что сюжет фильма был его идеей.

У меня была идея еще до того, как я познакомился с Канье.

Объяснил Тарантино, который далее рассказал, что Уэст хотел сделать "гигантскую киноверсию" своего альбома The College Dropout, и сказал Тарантино, что хочет пригласить разных режиссеров для съемок разных треков из альбома.

По мнению режиссера, в клипе Канье был рабом и это было единственным сходством с фильмом