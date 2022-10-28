Politico: ключевые страны Европейского союза угрожают США торговой войной

Франция и Германия готовы «нанести ответный удар» в случае «необоснованной конкуренции» со стороны США.

Ключевые страны Европейского союза, франция и Германия угрожают США торговыми мерами в случае «необоснованной конкуренции», пишет Politico.

Обеспокоенность канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона вызвал закон о снижении инфляции, который собираются принять в Вашингтоне. Речь идет о налоговых и энергетических льготах, которые получат компании, инвестирующие на территории Соединенных штатов.

Такая мера поставит, компании, работающие в США в более выгодное конкурентное положение, по сравнению с организациями Европейского союза.

Если США продолжат такую экономическую политику, то Франция и Германия грозят ответными мерами, которые могут перерасти в настоящую торговую войну, делает вывод Politico.