Замглавы Херсонской области не увидела смысла эвакуировать людей с левого берега Днепра
Екатерина Губарева заявила об отсутствии необходимости эвакуировать людей с левого берега Днепра.
Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева не увидела смысла эвакуировать людей с левого берега Днепра, сообщает РИА Новости. Там все работает, а город Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, подчеркнула чиновник.
В Херсоне с 19 октября идет эвакуация населения. Губарева сообщила, что на левом берегу не удается разместить всех желающих, поэтому некоторых людей перемещают в "другие региона России".
Ранее Кирилл Стремоусов сообщил о переносе на левый берег Днепра администрации Херсонской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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