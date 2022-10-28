Замглавы Херсонской области не увидела смысла эвакуировать людей с левого берега Днепра

Екатерина Губарева заявила об отсутствии необходимости эвакуировать людей с левого берега Днепра.

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева не увидела смысла эвакуировать людей с левого берега Днепра, сообщает РИА Новости. Там все работает, а город Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ, подчеркнула чиновник.

В Херсоне с 19 октября идет эвакуация населения. Губарева сообщила, что на левом берегу не удается разместить всех желающих, поэтому некоторых людей перемещают в "другие региона России".

Ранее Кирилл Стремоусов сообщил о переносе на левый берег Днепра администрации Херсонской области.