Чарльз Каллен: медицинский сотрудник, убивший до 400 пациентов

В течение 15 лет Чарльз Каллен вводил смертельные дозы наркотиков в капельницы своих пациентов, за что получил прозвище "Ангел смерти".

Вполне возможно, что Чарльз Каллен был самым плодовитым серийным убийцей в истории, но его истинное число жертв, скорее всего, никогда не будет известно.

На протяжении всей своей 16-летней медицинской карьеры Чарльз Каллен мотался между различными больницами и домами престарелых по всему Нью-Джерси и Пенсильвании.

В период с 1988 по 2003 год Каллен убил по меньшей мере 29 своих пациентов, вводя им смертельные дозы лекарств.

Жертвами темных побуждений Каллена становились не только больные люди. На самом деле, многие его жертвы были на пути к выздоровлению, и их жизни были прерваны человеком, который должен был им помочь.

Когда его наконец поймали в 2003 году, следователи поняли, что Каллен, возможно, убил гораздо больше, чем 29 пациентов.

Некоторые даже считают, что его истинное число жертв было ближе к 400, что сделало бы его самым смертоносным серийным убийцей в истории.