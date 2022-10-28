Associated Press рассказало о новом пакете военной помощи США для Украины

Американское издание сообщило о готовящейся Вашингтоном военной помощи для Киева.

Associated Press со ссылкой на свои информированные источники рассказало о новом пакете военной помощи США для Украины на сумму 275 миллионов долларов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN заявил, что помощь со стороны США поступит "очень скоро",

Associated Press сообщает, что крупных вооружений в списке нет, но в него войдут боеприпасы, в том числе для американских систем залпового огня HIMARS. Предполагается, что имущество будет передаваться украинской армии из запасов Пентагона.