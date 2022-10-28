Дочь Анастасии Заворотнюк покинула Россию

26-летняя Анна Стрюкова улетела в Азербайджан со своим женихом, имя которого девушка не называет.

В своих соцсетях Анна рассказала, что находится на отдыхе в старом городе Баку. Ей нравится "красивая архитектура". "Погода классная: солнышко и очень тепло", — написала модель.

Девушка не назвала имени своего жениха. Как сообщает Рамблер, пара познакомилась с ним еще 6 лет назад - во время учебы в Нью-Йорке.

В 2021-м году мужчина сделал предложение Стрюковой, этой новостью она поделилась с подписчикам в соцсетях. Однако дату свадьбы влюбленные пока не назначили.

Издание напомнило, что у актрисы Анастасии Заворотнюк трое детей. У нее есть 22-летний сын Майкл - от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

А еще - растет 4-летняя дочь Мила, которая появилась в браке с фигуристом Петром Чернышовым.