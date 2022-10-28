Дмитрий Медведев о росте цен электроэнергии в странах ЕС и Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации высказался о росте цен электроэнергии в странах ЕС и Украине.

По мнению Дмитрия Медведева, "покупка электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев и не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", написал политик в своем телеграм-канале.