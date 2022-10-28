Дмитрий Медведев о росте цен электроэнергии в странах ЕС и Украине
2022-10-28 12:48
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации высказался о росте цен электроэнергии в странах ЕС и Украине.
По мнению Дмитрия Медведева, "покупка электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев и не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины", написал политик в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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