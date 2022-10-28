Польша заинтересована в размещении ядерного оружия США на своей территории

В Польше заявили о заинтересованности в размещении на территории польского государства американского ядерного оружия.

28 октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире польского телеканала Polsat заявил о том, что в настоящее время Варшава не вела переговоры с Вашингтоном касательно размещения на территории польского государства ядерного оружия США.

Кумох отметил, что Польша испытывает интерес в размещении и хранении на своей территории произведённого в Соединённых Штатах оружия массового поражения в рамках программы Nuclear Sharing.