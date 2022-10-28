Министерство обороны США в обнародованной Стратегии национальной безопасности объявила Россию «Острой военной угрозой».

«Острой военной угрозой» объявлена Россия в Стратегии Национальной обороны США, опубликованной на официальном сайте Пентагона.

"Россия пренебрегает независимостью и территориальный целостностью своих соседей, стремится применять военную силу для изменения границ и расширения своих имперских сфер влияния", - говорится в документе.

В перечне рисков, исходящих от Москвы названы, ядерная опасность, высокая вероятность применения баллистических ракет большой дальности, возможность химической и билогической атаки, а также информационная угроза.