Польша представила список требований к Германии за ущерб нанесенный стране во время Второй мировой войны

2022-10-28 13:06

МИД Польши опубликовал полный список требований к ФРГ по компенсации военного ущерба.

МИД Польши разместил полный список требований на своем сайте.

Республика Польша требует:

  • Компенсацию материального и нематериального ущерба в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых;
  • Выплатить компенсацию жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей за причиненный им ущерб и вред;
  • Принятие Федеративной Республикой Германия системных мер, ведущих к возвращению изъятых у Польши культурных ценностей, находящихся на территории Германии;
  • Вернуть активы и обязательства польских государственных банков и кредитных учреждений, разграбленных немецким государством в период с 1939 по 1945 год;
  • Урегулирование претензий, возникших в связи с разграбленной деятельностью Кредитных фондов Рейха, финансировавших преступные военные действия Третьего рейха, и деятельностью Эмиссионного банка в Польше;
  • Реабилитацию убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсация потерь, понесенных польскими организациями в Германии;
  • Полное и системное регулирование нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в отношении преподавания родного языка;
  • Надлежащее сотрудничество с Республикой Польша в деле увековечения памяти польских жертв Второй мировой войны;
  • Принять эффективные меры со стороны немецких властей для представления собственному обществу правдивой картины войны и ее последствий, в частности, вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам.

Опубликовано: Денис Карвацкий