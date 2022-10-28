Польша представила список требований к Германии за ущерб нанесенный стране во время Второй мировой войны
2022-10-28 13:06
МИД Польши опубликовал полный список требований к ФРГ по компенсации военного ущерба.
МИД Польши разместил полный список требований на своем сайте.
Республика Польша требует:
- Компенсацию материального и нематериального ущерба в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых;
- Выплатить компенсацию жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей за причиненный им ущерб и вред;
- Принятие Федеративной Республикой Германия системных мер, ведущих к возвращению изъятых у Польши культурных ценностей, находящихся на территории Германии;
- Вернуть активы и обязательства польских государственных банков и кредитных учреждений, разграбленных немецким государством в период с 1939 по 1945 год;
- Урегулирование претензий, возникших в связи с разграбленной деятельностью Кредитных фондов Рейха, финансировавших преступные военные действия Третьего рейха, и деятельностью Эмиссионного банка в Польше;
- Реабилитацию убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсация потерь, понесенных польскими организациями в Германии;
- Полное и системное регулирование нынешнего статуса поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в отношении преподавания родного языка;
- Надлежащее сотрудничество с Республикой Польша в деле увековечения памяти польских жертв Второй мировой войны;
- Принять эффективные меры со стороны немецких властей для представления собственному обществу правдивой картины войны и ее последствий, в частности, вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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