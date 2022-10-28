Солдаты ВСУ научатся воевать под руководством генерала НАТО из Польши

Миссию Европейского союза по подготовке украинских военнослужащих возглавит польский командующий.

Командующим миссии Европейского союза по подготовке военнослужащих в интересах украинской армии назначен польский генерал Петр Трычек, сообщает информационное агентство РАР.

В настоящий момент Трычек командует 11-й Любушской танковой дивизией. Офицер обладает необходимым боевым опытом, полученным в ходе участия в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане.

По замыслу руководства ЕС, военная учебная миссии поможет Украине отстоять свою независимость в противостоянии с Россией. Принято решение о подготовке 15 тысяч военнослужащих в разных странах Европы.