Солдаты ВСУ научатся воевать под руководством генерала НАТО из Польши
2022-10-28 13:07
Миссию Европейского союза по подготовке украинских военнослужащих возглавит польский командующий.
Командующим миссии Европейского союза по подготовке военнослужащих в интересах украинской армии назначен польский генерал Петр Трычек, сообщает информационное агентство РАР.
В настоящий момент Трычек командует 11-й Любушской танковой дивизией. Офицер обладает необходимым боевым опытом, полученным в ходе участия в миссиях НАТО в Ираке и Афганистане.
По замыслу руководства ЕС, военная учебная миссии поможет Украине отстоять свою независимость в противостоянии с Россией. Принято решение о подготовке 15 тысяч военнослужащих в разных странах Европы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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