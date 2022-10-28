Защитник "Арсенала" Пабло Мариен госпитализирован после поножовщины в супермаркете
Нападающий "Арсенала" Пабло Мари получил ножевое ранение в результате яростного нападения на шесть человек в супермаркете, одна жертва скончалась от полученных травм.
Сообщается, что 46-летний мужчина взял нож с полки магазина и начал наносить удары по людям, совершавшим покупки внутри. Его удалось арестовать и взять под стражу.
Шокирующий инцидент произошел в Carrefour недалеко от Милана, Италия, в этот четверг. Все пострадавшие были доставлены по воздуху в больницу.
В связи с многочисленными ранениями скончался один из покупателей - мужчина в возрасте 30 лет.
Еще три человека находятся в тяжелом состоянии. Мари ударили по лицу, а затем ударили ножом в спину, оставив глубокий порез.
Покупатели при возникновении ситуации храбро вмешались, чтобы остановить нападавшего в торговом центре Milanofiori di Assago около 5.30 вечера.
Опубликовано: Силивончик Алина
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