DIW: в экономике Германии началась рецессия

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: в экономике ФРГ во втором квартале 2022 года началась рецессия.

28 октября авторитетное немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что по оценке аналитиков, с июля по сентябрь 2022 относительно апреля-июня ВВП Германии сократился на 0,2%, что может свидетельствовать о том, что немецкая экономика уже скатилась в рецессию.

По мнению специалистов Немецкого института экономических исследований, это связано с энергетическим кризисом, инфляцией, а также с общим охлаждением мировой экономики.

Ранее Financial Times сообщила, что в рецессию вошла и британская экономика и основные причины- политическая нестабильность в стране и всё тот же энергокризис.