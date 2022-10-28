МИД Польши: Германия должна возместить 1,5 триллиона долларов за ущерб во Второй мировой
Польский МИД опубликовал список требований, которые предъявлены Германии для возмещения ущерба после Второй мировой.
Польша требует от Германии возмещения ущерба, нанесенного Третьим Рейхом в годы Второй мировой войны.
Министерство иностранных дел Польши опубликовало требования к правительству Германии. Там несколько пунктов.
Основное - это возмещение суммы ущерба. Его оценили в более чем 6 миллиардов злотых - в районе 1,5 триллиона долларов США.
Также Польша требует, чтобы Германия возместила ущерб семьям, которые пострадали в годы немецкой оккупации страны.
Еще одно требование - возврат активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939-1945 годах.
Последнее - это возврат культурных ценностей, вывезенных из Польши.
Опубликовано: Николай Скира
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