Forbes: Цукерберг потерял $11 миллиардов из-за обвала акций Meta

Состояние Марка Цукерберга уменьшилось после того, как акции Meta подешевели на 24,6%.

Американский предприниматель Марк Цукерберг потерял 11 миллиардов долларов после того, как акции его компании Meta Platforms обвалились по итогам очередных торгов на 24,6%.

Чистая прибыль компании стремительно сокращается. Количество пользователей Facebook растет с меньшей скоростью, чем прогнозировалось ранее.

По данным Forbes состояние Цукерберга сократилось до 36 миллиардов долларов, переместив его с 25 на 29 позицию в списке самых богатых людей мира.