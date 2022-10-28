Forbes: Цукерберг потерял $11 миллиардов из-за обвала акций Meta
2022-10-28 13:39
Состояние Марка Цукерберга уменьшилось после того, как акции Meta подешевели на 24,6%.
Американский предприниматель Марк Цукерберг потерял 11 миллиардов долларов после того, как акции его компании Meta Platforms обвалились по итогам очередных торгов на 24,6%.
Чистая прибыль компании стремительно сокращается. Количество пользователей Facebook растет с меньшей скоростью, чем прогнозировалось ранее.
По данным Forbes состояние Цукерберга сократилось до 36 миллиардов долларов, переместив его с 25 на 29 позицию в списке самых богатых людей мира.
Опубликовано: Максим Алексеев
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