Иностранным туристам в Египте облегчили доступ к пирамидам в Гизе

Международный аэропорт Сфинкс, построенный в Гизе, начнет принимать рейсы уже с ноября этого года.

Иностранным туристам в Египте теперь легче будут добраться до Великих пирамид через международный аэропорт, построенный в Гизе, пишет ATOP.

"Новый аэропорт Сфинкс расположен в Гизе, всего в 12 км от пирамид станет основным пунктом прибывания для тех, кто хочет ознакомится с одним из семи чудес света, а также экспозицией Большого музея Египта", - сообщает ATOP.

Власти Египта планируют совершать перелеты из нового аэропорта в Шарм-эш-Шейх, Луксор и Асуан. В настоящий момент дорога к достопримечательностям занимает более восьми часов на автобусе.