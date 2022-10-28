Медведев: Украина наладит ситуацию с электроснабжением, признав новые регионы России
2022-10-28 13:54
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии.
28 октября бывший президент России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил, что покупка электроэнергии Украиной в Словакии не поможет киевскому режиму достичь ожидаемой стабильности в работе энергосистемы страны.
Медведев убеждён, что единственным способом достижения стабильности электроэнергетической системы Украины может стать признание Киевом четырёх новых субъектов Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Медведев: Украина наладит ситуацию с электроснабжением, признав новые регионы России
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