Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал покупку Украиной электроэнергии в Словакии.

28 октября бывший президент России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил, что покупка электроэнергии Украиной в Словакии не поможет киевскому режиму достичь ожидаемой стабильности в работе энергосистемы страны.

Медведев убеждён, что единственным способом достижения стабильности электроэнергетической системы Украины может стать признание Киевом четырёх новых субъектов Российской Федерации.