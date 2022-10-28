Плесень на продуктах небезопасна: она вызывает аллергию и токсикоз
Даже если снять с заплесневелых продуктов верхний слой, их все равно нельзя употреблять в пищу.
Плесень представляет собой грибок, который вызывает у человека аллергии, отравления и даже тяжелые патологии.
Разные виды пищевой плесени не смертельно опасны, но провоцируют респираторные (насморк, кашель, астматические приступы) и пищевые реакции (головная боль, слабость, повышенная температура, тошнота, рвота, кишечные колики).
Многие люди считают, что если они срежут или уберут с пораженных продуктов видимую плесень, то проблема будет решена и еду можно потреблять в пищу.
На самом деле это не так: споры грибка поражают весь продукт целиком, просто они незаметны человеческому глазу.
Самой опасной считается черная плесень, которая поражает жилые и хозяйственные помещения и "любит" селиться на таких продуктах, как хлеб, овощи и фрукты.
Попав в желудок даже в малых количествах, она вызывает тяжелые отравления.
Розовая плесень появляется на фруктах, подгнивших яблоках и влажной крупе. Она вызывает боли в животе, диарею и тошноту.
Зеленая плесень любит селиться в холодильнике, чаще всего поражает варенье, фрукты и выпечку.
Желудки взрослых здоровых людей справляются с ней без последствий, а вот у пожилых, беременных и детей она вызывает аллергии и сильные кишечные расстройства.
Белая плесень, которая появляется на хлебе и сырах, влияет только на людей с ослабленным иммунитетом.
Серо-белый пушистый грибок с мелкими волосками поражает сопревшие овощи, фрукты, салаты, застоявшиеся супы и семена и провоцирует развитие у людей сильнейшего токсикоза.
Сыры с голубой плесенью противопоказаны только аллергикам - остальные люди могут употреблять их безбоязненно.
Опубликовано: Наталья Павлова
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