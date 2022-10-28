В Москве активисты виртуально ударили по Неваде «Сарматом» и призвали США убираться из Украины
2022-10-28 14:44
В Москве патриоты провели акцию у американского посольства, которую приурочили к 60-й годовщине Карибского кризиса.
Активисты спроецировали на задние посольства США небольшой ролик, который обозначил дату «60-лет Карибского кризиса»
«Вы понимаете только силу. Проваливайте из Украины!», - обратились авторы ролика к США.
В качестве весомого аргумента в ролике обозначили удар «Сарматом» по целям в штате Невада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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