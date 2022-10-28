В Москве активисты виртуально ударили по Неваде «Сарматом» и призвали США убираться из Украины

2022-10-28 14:44

В Москве патриоты провели акцию у американского посольства, которую приурочили к 60-й годовщине Карибского кризиса.

Активисты спроецировали на задние посольства США небольшой ролик, который обозначил дату «60-лет Карибского кризиса»

«Вы понимаете только силу. Проваливайте из Украины!», - обратились авторы ролика к США.

В качестве весомого аргумента в ролике обозначили удар «Сарматом» по целям в штате Невада.

Опубликовано: Тарас Медведев