Президент Сербии заявил о сотрудничестве с НАТО

2022-10-28 14:46

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит сотрудничество с НАТО оставаясь военно-нейтральным государством.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, заявил, что Белград продолжит сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

"Сербия оставаясь военно-нейтральной страной продолжит сотрудничество с НАТО", - написал Вучич в социальной сети.

Кроме того, президент Сербии подчеркнул, что воинский контингент НАТО, размещенный в Косово и Метохии вносит существенный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

Опубликовано: Максим Алексеев