Президент Сербии заявил о сотрудничестве с НАТО
Президент Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит сотрудничество с НАТО оставаясь военно-нейтральным государством.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром, заявил, что Белград продолжит сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
"Сербия оставаясь военно-нейтральной страной продолжит сотрудничество с НАТО", - написал Вучич в социальной сети.
Кроме того, президент Сербии подчеркнул, что воинский контингент НАТО, размещенный в Косово и Метохии вносит существенный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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