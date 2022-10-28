Матвиенко призвала уехавших из России граждан остаться за границей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «поливающие грязью» страну уехавшие россияне должны остаться за границей.

28 октября председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в пресс-релизе заявила о том, что все граждане России, которые покинули территорию страны и «поливают грязью» своё Отечество, должны оставаться за границей.

Матвиенко также отметила, что все желающие россияне, согласно Конституции РФ, имеют законное право как уехать, так и вернуться в Российскую Федерацию.