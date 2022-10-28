Актера Смолянинова оштрафовали за дискредитацию армии России
Артура Смолянинова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Известного актера Артура Смолянинова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили РИА Новости со ссылкой на свои источники в городском суде.
Солянинов привлечен к админисративной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей за действия, дискредитирующие российскую армию, пишет агентсво.
Опубликовано: Максим Алексеев
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