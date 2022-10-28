Актера Смолянинова оштрафовали за дискредитацию армии России

2022-10-28 15:08

Артура Смолянинова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Известного актера Артура Смолянинова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили РИА Новости со ссылкой на свои источники в городском суде.

Солянинов привлечен к админисративной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей за действия, дискредитирующие российскую армию, пишет агентсво.

Опубликовано: Максим Алексеев