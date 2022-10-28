Боевые ударные дрон Bayraktar поступили на вооружение армии Польши
На вооружение полькой армии поступили первые ударные дроны турецкого производства Bayraktar.
Первые ударные дроны Bayraktar поступили на вооружение польской армии, заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"Первые дроны уже в Польше. Специалисты прошли специальную подготовку в Турции", - сказал он.
Торжественную церемонию передачи беспилотников польским военным транслировало государственное телевидение.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж
Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.Подробнее...
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Бородина переживает за сына Собчак, который может остаться без матери
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Шведское правосудие начало новую проверку по утечкам на «Северном потоке»
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать