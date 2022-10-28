Боевые ударные дрон Bayraktar поступили на вооружение армии Польши

2022-10-28 15:11

На вооружение полькой армии поступили первые ударные дроны турецкого производства Bayraktar.

Первые ударные дроны Bayraktar поступили на вооружение польской армии, заявил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Первые дроны уже в Польше. Специалисты прошли специальную подготовку в Турции", - сказал он.

Торжественную церемонию передачи беспилотников польским военным транслировало государственное телевидение.

Опубликовано: Максим Алексеев