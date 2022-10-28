Шведское правосудие начало новую проверку по утечкам на «Северном потоке»
Шведское правосудие проведет новую проверку вблизи газопроводов Nord Stream 1 и 2, пострадавших от четырех утечек в сентябре во время предполагаемого саботажа, сообщила прокуратура в пятницу, 27 октября.
«Я принял решение провести ряд дополнительных проверок со службой безопасности (Сапо) на месте утечек», — говорится в заявлении прокурора Матса Люнгквиста.
В соответствии с запросом шведские вооруженные силы окажут помощь в расследовании, добавил прокурор, не уточнив подробностей экспертизы, которую они могут предоставить.
Предварительные подводные осмотры усилили подозрения в саботаже, поскольку утечкам предшествовали взрывы.
26 сентября были обнаружены четыре крупные утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» у датского острова Борнхольм, две в экономической зоне Швеции и две в зоне Дании.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Семенович заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться, если не выйдет замуж
Исполнительница Анна Семенович заявила, что не боиться не выйти замуж, так как смысл есть в создании счастливой семьи, а не с первым встречным. На всякий случай звезда заморозила яйцеклетки, чтобы подстраховаться и стать мамой в любом случае.Подробнее...
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Бородина переживает за сына Собчак, который может остаться без матери
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Шведское правосудие начало новую проверку по утечкам на «Северном потоке»
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать