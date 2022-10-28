Шведское правосудие начало новую проверку по утечкам на «Северном потоке»

Шведское правосудие проведет новую проверку вблизи газопроводов Nord Stream 1 и 2, пострадавших от четырех утечек в сентябре во время предполагаемого саботажа, сообщила прокуратура в пятницу, 27 октября.

«Я принял решение провести ряд дополнительных проверок со службой безопасности (Сапо) на месте утечек», — говорится в заявлении прокурора Матса Люнгквиста.

В соответствии с запросом шведские вооруженные силы окажут помощь в расследовании, добавил прокурор, не уточнив подробностей экспертизы, которую они могут предоставить.

Предварительные подводные осмотры усилили подозрения в саботаже, поскольку утечкам предшествовали взрывы.

26 сентября были обнаружены четыре крупные утечки на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» у датского острова Борнхольм, две в экономической зоне Швеции и две в зоне Дании.