Медведев посоветовал Маску бросать бизнес Starlink в Украине

2022-10-28 15:59

Зампред Совета безопасности России пожелал американскому бизнесмену удачи с Twitter и бросить бизнес Starlink в Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал американскому бизнесмену Илону Маску удачи с Twitter и порекомендовал бросить бизнес Starlink в Украине.

"Бросить этот бизнес на Starlink в Украине", - написал он Медведев.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

Опубликовано: Максим Алексеев