Медведев посоветовал Маску бросать бизнес Starlink в Украине
2022-10-28 15:59
Зампред Совета безопасности России пожелал американскому бизнесмену удачи с Twitter и бросить бизнес Starlink в Украине.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал американскому бизнесмену Илону Маску удачи с Twitter и порекомендовал бросить бизнес Starlink в Украине.
"Бросить этот бизнес на Starlink в Украине", - написал он Медведев.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Американка после нападения собак потеряла обе руки, а потом попала в тюрьму
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Приехать в гости вместо ночи в отеле
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать