Неизвестный напал на дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, ранив её мужа
2022-10-28 15:59
28 октября мужчина ворвался в дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Вечером пятницы ряд зарубежных СМИ экстренно сообщили о том, что 28 октября в частный дом спикера американской палаты представителей при Конгрессе Нэнси Пелоси, расположенный в Сан-Франциско, проник неизвестный с целью нападения.
По данным зарубежных журналистов, в результате атаки на дом Пелоси был ранен её супруг, которого срочно доставили в одну из местных больниц.
Примечательно, что в момент нападение на жилище в Сан-Франциско самой Нэнси Пелоси дома не оказалось, ввиду чего политик не пострадала.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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