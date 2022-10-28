Неизвестный напал на дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, ранив её мужа

28 октября мужчина ворвался в дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Вечером пятницы ряд зарубежных СМИ экстренно сообщили о том, что 28 октября в частный дом спикера американской палаты представителей при Конгрессе Нэнси Пелоси, расположенный в Сан-Франциско, проник неизвестный с целью нападения.

По данным зарубежных журналистов, в результате атаки на дом Пелоси был ранен её супруг, которого срочно доставили в одну из местных больниц.

Примечательно, что в момент нападение на жилище в Сан-Франциско самой Нэнси Пелоси дома не оказалось, ввиду чего политик не пострадала.