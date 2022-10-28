На дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско совершено нападение
2022-10-28 16:04
На дом спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, её супруг экстренно госпитализирован.
28 октября ряд зарубежных СМИ сообщили о том, что в Сан-Франциско неизвестный мужчина совершил нападение на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая во время нападения находилась в другом городе.
Отмечается, что в результате нападения пострадал супруг Пелоси, который был экстренно госпитализировать в учреждение здравоохранения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Полиция оперативно задержала нападавшего и в настоящее время проводит допрос, пытаясь выяснить причины произошедшего в Сан-Франциско.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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