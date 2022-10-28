Неизвестный мужчина избил мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси

Неизвестный мужчина напал на дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, избив её 82-летнего супруга Пола.

В пятницу днём, 28 октября 2022 года, пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса США сообщила, что неизвестный злоумышленник напал на дом Нэнси Пелоси в городе Сан-Франциско, где находился её муж Пол, владеющей компанией Financial Leasing Services, Inc.

Отмечается, что нападавший избил Пола Пелоси, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов и находится на допросе, в то время как пострадавший был доставлен в больницу и получает всю необходимую медицинскую помощь.