Неизвестный мужчина избил мужа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси
2022-10-28 16:13
Неизвестный мужчина напал на дом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, избив её 82-летнего супруга Пола.
В пятницу днём, 28 октября 2022 года, пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса США сообщила, что неизвестный злоумышленник напал на дом Нэнси Пелоси в городе Сан-Франциско, где находился её муж Пол, владеющей компанией Financial Leasing Services, Inc.
Отмечается, что нападавший избил Пола Пелоси, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов и находится на допросе, в то время как пострадавший был доставлен в больницу и получает всю необходимую медицинскую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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