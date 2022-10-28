Илон Маск «освободил птичку» Twitter за 44 миллиарда долларов

Американский миллиардер закрыл сделку по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов

Американский бизнесмен Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил компанию.

Миллиардер тут же принял кадровые решения, уволив генерального и финансового директоров Парага Агравала, Неда Сигала, а также рад других менеджеров компании. При этом Маск объявил, что 75% сотрудников останутся на своих местах.

В своем аккаунте Илон Маск в Twitter, который ранее неоднократно критиковал за ограничение свободы слова он написал, что "птичка освободила",