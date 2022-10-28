Рудченко заявил, что причина ухода Милохина из Ледникового периода не в усталости
2022-10-28 16:16
Музыкальный продюсер Павел Рудченко знает настоящую причину ухода блогера Дани Милохина из телепроекта "Ледниковый период". Усталость здесь ни при чем.
Тиктокер Даня Милохин неожиданно для всех покинул шоу "Ледниковый период", объяснив свой уход усталостью.
Милохин уехал в Дубай, где отдыхает в компании рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. Фанаты отметили, что Даня отписался в социальных сетях от Евгении Медведевой, его партнерши в "Ледниковом периоде".
Музыкальный продюсер Павел Рудченко уверен, что блогер таким образом пытается поднять свои рейтинги. Очередной скандал ему на руку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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