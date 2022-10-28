Командир батальона «Ахмат-1» призвал безработных Чечни участвовать в СВО

Бислан Чабаев обратился к неработающим жителям Чечни с призывом вступить в подразделение и защищать Родину.

Командир батальона «Ахмат-1» Бислан Чабаев призвал безработных Чечни вступить в его подразделение, поддержать братьев и защищать свою Родину. Его видеообращение опубликовал министр по национальной политике, информации и печати Ахмед Дудаев.

"Вы должны поддержать наших братьев и защищать Родину, вместо того, чтобы спать", - сказал Чабаев.

Ахмед Дудаев подчеркнул, что в момент, когда страна объединилась против врага, никто не должен оставаться в стороне.