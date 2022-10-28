В Санкт-Петербурге завершились основные мобилизационные мероприятия
2022-10-28 16:35
В администрации Санкт-Петербурга сообщили о завершении основных мобилизационных мероприятий в городе.
В пятницу, 28 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Белгова, сообщило о завершении основных мобилизационных мероприятий в северной столице России.
Отмечается, что в настоящее время продолжается сбор личного состава мобилизованных для участия в СВО РФ на Украине граждан, которые были оповещены в полном объёме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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