В Санкт-Петербурге завершились основные мобилизационные мероприятия

В администрации Санкт-Петербурга сообщили о завершении основных мобилизационных мероприятий в городе.

В пятницу, 28 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Белгова, сообщило о завершении основных мобилизационных мероприятий в северной столице России.

Отмечается, что в настоящее время продолжается сбор личного состава мобилизованных для участия в СВО РФ на Украине граждан, которые были оповещены в полном объёме.