Ален Роберт по прозвищу Человек-паук — городской альпинист, одинаково свободно поднимающийся на высокие скалы и гладкую поверхность небоскребов

На счету Человека-паука более 70 восхождений на высотные строения по всему миру. Робер обычно совершает восхождения без разрешения властей и владельцев зданий, его арестовывали несколько десятков раз в разных странах мира.

Роберт родился в 1962 году во Франции и начинал восхождения еще мальчиком, поднимаясь на утесы и скалы в родной Валенсии.

Его карьера городского альпиниста началась в возрасте 12 лет, когда он забыл свои ключи и не смог попасть в свою квартиру на восьмом этаже.

Вместо того чтобы дождаться родителей, Ален просто вскарабкался по внешней стене дома на восьмой этаж.

В возрасте 19 и 20 лет он пережил два несчастных случая, когда упал с высоты 15 метров и получил многократные переломы. После этого Робера преследовали постоянные головокружения.

Доктора сочли его инвалидом и заявили юноше, что он не сможет вернуться к своему увлечению. Однако уже через 6 месяцев он вернулся к альпинизму.

“Восхождение – моя страсть, моя философия жизни. Хотя я страдаю от головокружения, хотя в результате несчастных случаев от меня осталось не больше 60 процентов, я стал лучшим соло-альпинистом».