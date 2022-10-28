Отказаться от сладкого: диетолог объяснила, какими будут последствия
Такой ограничитель в меню продлевает жизнь на 10-15 лет и является профилактикой многих серьезных болезней.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул: полный отказ от сладкого может заметно увеличить продолжительность жизни, сообщает Москва 24.
По словам специалиста, употребление сахаросодержащих продуктов нередко приводит к проблемам со здоровьем.
"Сахар нарушает обмен веществ. Вследствие этого нарушения начинают раньше развиваться возрастные болезни - в частности, гипертоническая", – объяснил диетолог.
А отказ от сладких продуктов позволит замедлить развитие многих серьезных заболеваний, подчеркнул Гинзбург. И - продлить жизнь на 10–15 лет.
По словам диетолога, сладкое вполне заменимо фруктами. "Если особо ими не злоупотреблять, это будет хорошей альтернативой всем сахаросодержащим продуктам", – подытожил специалист.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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