Отказаться от сладкого: диетолог объяснила, какими будут последствия

Такой ограничитель в меню продлевает жизнь на 10-15 лет и является профилактикой многих серьезных болезней.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург подчеркнул: полный отказ от сладкого может заметно увеличить продолжительность жизни, сообщает Москва 24.

По словам специалиста, употребление сахаросодержащих продуктов нередко приводит к проблемам со здоровьем.

"Сахар нарушает обмен веществ. Вследствие этого нарушения начинают раньше развиваться возрастные болезни - в частности, гипертоническая", – объяснил диетолог.

А отказ от сладких продуктов позволит замедлить развитие многих серьезных заболеваний, подчеркнул Гинзбург. И - продлить жизнь на 10–15 лет.

По словам диетолога, сладкое вполне заменимо фруктами. "Если особо ими не злоупотреблять, это будет хорошей альтернативой всем сахаросодержащим продуктам", – подытожил специалист.