Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергосистемы
2022-10-28 17:10
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу Украины поступили новые системы ПВО для защиты объектов энергосистемы города.
28 октября Киевский городской голова Виталий Кличко в своём официальном пресс-релизе, ссылаясь на украинских военнослужащих заявил, что Киев получил долгожданные новые системы противовоздушной обороны.
Кличков утверждает, что неназванные системы ПВО будут обеспечивать защиту объектов энергетической системы столицы Украины в случае возникновения ракетной угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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