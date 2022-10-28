Кличко: Киев получил новые системы ПВО для защиты объектов энергосистемы

2022-10-28 17:10

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу Украины поступили новые системы ПВО для защиты объектов энергосистемы города.

28 октября Киевский городской голова Виталий Кличко в своём официальном пресс-релизе, ссылаясь на украинских военнослужащих заявил, что Киев получил долгожданные новые системы противовоздушной обороны.

Кличков утверждает, что неназванные системы ПВО будут обеспечивать защиту объектов энергетической системы столицы Украины в случае возникновения ракетной угрозы.

Опубликовано: Диана Мудреченко