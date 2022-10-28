Трамп: Twitter попал в руки вменяемого Илона Маска

2022-10-28 17:19

Бывший президент США прокомментировал покупку Twitter гендиректором SpaceX.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал покупку Twitter гендиректором SpaceX Илоном Маском. 

"Рад, что Twitter в руках вменяемых людей и больше не будет управляться радикально левыми сумасшедшими маньяками", - сказал он.

Дональд Трамп подчеркнул, что теперь новому владельцу компании нужно избавиться от ботов и фейковых аккаунтов.

Опубликовано: Максим Алексеев