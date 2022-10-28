Трамп: Twitter попал в руки вменяемого Илона Маска
2022-10-28 17:19
Бывший президент США прокомментировал покупку Twitter гендиректором SpaceX.
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал покупку Twitter гендиректором SpaceX Илоном Маском.
"Рад, что Twitter в руках вменяемых людей и больше не будет управляться радикально левыми сумасшедшими маньяками", - сказал он.
Дональд Трамп подчеркнул, что теперь новому владельцу компании нужно избавиться от ботов и фейковых аккаунтов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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