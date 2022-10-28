Акантокератодермия: синдром «синей кожи»
2022-10-28 17:20
Научное название этого крайне редкого и странного заболевания сложно выговорить с первого раза — акантокератодермия.
Человек с таким диагнозом превращается в «смурфика», то есть обладает кожей синего или сливового оттенка.
Специалисты считают, что подобное заболевание передается лишь по наследству. Так, в прошлом веке целое семейство «синих людей» поселилось в американском штате Кентукки.
Им даже придумали особое имя — Синие Фьюгейты.
Кстати, кроме внешности, ничто больше не указывало на какие либо другие физические или психические отклонения у людей с этим заболеванием.
А добрая половина семейства вообще прожила больше восьми десятков лет.
Опубликовано: Антон Райт
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