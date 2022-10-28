Акантокератодермия: синдром «синей кожи»

Научное название этого крайне редкого и странного заболевания сложно выговорить с первого раза — акантокератодермия.

Человек с таким диагнозом превращается в «смурфика», то есть обладает кожей синего или сливового оттенка.

Специалисты считают, что подобное заболевание передается лишь по наследству. Так, в прошлом веке целое семейство «синих людей» поселилось в американском штате Кентукки.

Им даже придумали особое имя — Синие Фьюгейты.

Кстати, кроме внешности, ничто больше не указывало на какие либо другие физические или психические отклонения у людей с этим заболеванием.

А добрая половина семейства вообще прожила больше восьми десятков лет.