Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооружённых сил РФ

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность всем, кто вступил в ряды ВС РФ для участия в спецоперации.

28 октября президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей встречи с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу выразил свою признательность тем россиянам, которые приняли решение вступить в ряды российской армии для участия в спецоперации.

Путин искренне поблагодарил пополнивших ряды Вооружённых сил РФ во время частичной мобилизации граждан за то, что они сохраняют верность долгу и чувство патриотизма, а также демонстрирую общественности готовность защищать своё Отечество.