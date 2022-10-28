Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооружённых сил РФ
2022-10-28 17:29
Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность всем, кто вступил в ряды ВС РФ для участия в спецоперации.
28 октября президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей встречи с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу выразил свою признательность тем россиянам, которые приняли решение вступить в ряды российской армии для участия в спецоперации.
Путин искренне поблагодарил пополнивших ряды Вооружённых сил РФ во время частичной мобилизации граждан за то, что они сохраняют верность долгу и чувство патриотизма, а также демонстрирую общественности готовность защищать своё Отечество.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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