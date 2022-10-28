Приехать в гости вместо ночи в отеле

В СССР в крупных и курортных городах поселиться в гостинице можно было только с помощью связей и знакомств, иначе вас поджидала дикая переплата.

Простые советские люди просто ездили в гости к родственникам и друзьям, придумав какой-то повод, а затем оставались у них всей семьей на две-три недели.

Особенно не везло в этом плане москвичам, к которым заезжали погостить круглогодично. Естественно, что ни о какой приватности, личных границах и удобстве принимающей стороны никто и не задумывался.

Туристы соглашались даже спать на ковре или умещаться вчетвером на одной кровати.

В 2022 году чужая квартира обычно воспринимается как территория личной свободы, а обременять человека ее постоянным нарушением считается моветоном.

Зато число недорогих отелей значительно возросло, и каждый может подобрать себе койко-место на любой вкус и кошелек.