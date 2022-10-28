Джо Байден проголосует досрочно на промежуточных выборах в США
2022-10-28 17:36
Президент США Джо Байден проголосует досрочно в субботу на промежуточных выборах, которые могут стоить ему парламентского большинства, заявил в пятницу Белый дом.
Промежуточные выборы традиционно неблагоприятны для правящей партии в США, и те, что состоятся 8 ноября, не должны стать исключением, если не произойдет сюрпризов.
Подавляющее большинство опросов предсказывают, что республиканская оппозиция восстановит контроль над Палатой представителей.
По данным бюро переписи населения, на вызванных пандемией президентских выборах 2020 года 69% избирателей в США выбрали нетрадиционный метод голосования: досрочное голосование или голосование по почте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Джо Байден проголосует досрочно на промежуточных выборах в США
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